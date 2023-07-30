Почему в кофе нужно добавлять сливочное масло

Это секретный метод для бодрости с утра

Кофе по утрам для многих является своеобразным ритуалом для бодрого начала дня. Этот напиток согревает, бодрит и настраивает на нужный лад, дарит много энергии. Видов и вариантов подачи кофе масса – с молоком и без, с сиропом, со сливками, с сахаром, с солью и даже со сливочным маслом. О последнем способе известно далеко не всем. Однако гурманы пьют кофе именно так.

Конечно, самый вкусный кофе – это профессионально приготовленный в кофе-машине или на песке по-турецки. Здесь не обойтись без опытного баристы. Но иногда выпить чашечку кофе хочется, не выходя из дома. Тогда идеальный рецепт может немного отличаться от барного.

Чтобы убрать кислинку или ненужные привкусы и придать кофе аромат и насыщенный вкус, во время приготовления напитка гурманы добавляют в чашку кусочек сливочного масла. Тогда кофе становится еще и энергетически насыщенным и питательным, что несет в себе еще больше пользы для организма.

Кроме того, кофе в таком случае обретает очень нежные нотки вкуса. Но самое главное в таком рецепте то, что кофе с маслом позволит притупить чувство голода на несколько часов. Это особенно актуально для тех, кто стремится снизить вес или удержать имеющийся.