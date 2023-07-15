Какая минеральная вода может подорвать здоровье: врачи бьют тревогу

Какая минеральная вода может подорвать здоровье: врачи бьют тревогу
Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандально известная телеведущая предупредила россиян о негативных последствиях употребления минералки

Ведущие телешоу "Жить здорово", Елена Малышева и Герман Гендельман, подняли важную тему о вреде некоторых видов минеральной воды для здоровья. Они предупредили, что даже несколько глотков неподходящей воды могут резко ухудшить самочувствие.

На передаче было отмечено, что газированная вода, хоть и утоляет жажду быстрее, может быть противопоказана людям, страдающим изжогой. Газы в такой воде могут вызвать дискомфорт и усилить симптомы болезни.

Однако, насыщенная солями вода также может быть опасной для здоровья. Людям с сердечной недостаточностью и повышенным давлением не рекомендуется пить такую воду, так как она может вызвать негативные реакции в организме.

Елена Малышева подчеркнула, что содержание минералов в воде должно быть в определенных пределах. Если количество минералов превышает 14 граммов на 100 мл, то такую воду пить нельзя, так как она может негативно повлиять на организм.

Советы Малышевой и Гендельмана напомнили о важности выбора правильной минеральной воды с учетом индивидуальных особенностей своего организма.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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