Копеечное средство: раскрыт способ спасения потерявшего мягкость полотенца

Копеечное средство: раскрыт способ спасения потерявшего мягкость полотенца
Фото: unsplash.com
Не спешите выбрасывать изделие!

Многие люди сталкиваются с довольно распространенной проблемой. После длительного использования полотенца перестают быть такими мягкими, какими были после покупки. Как оказалось, не нужно их выбрасывать, ведь существует секретный способ, который может вновь сделать ткань приятной на ощупь. 

Раскрыла его основатель одной из самых известных прачечных в Великобритании Сэм Уигхэм. По ее словам, полотенце часто теряет мягкость из-за средств, в которых его стирают. Дело в том, что на изделии скапливаются вещества – от них, собственно, и нужно избавиться. 

А понадобится для этого белый уксус, способный разрушить накопленные моющие средства. Его необходимо добавить при стирке. Чашки, говорит эксперт, будет достаточно. После этой процедуры полотенце перестанет хрустеть и колоться. 

При этом уксус не поможет, если изделие потеряло мягкость по другой причине. По словам специалиста, всему виной может быть жесткая вода или сушка на улице. В этом случае необходимо снизить количество кондиционера во время стирки, а по окончанию процедуры отправить полотенце в машинку для сушки. Этот способ также может вернуть мягкость полотенцу.

Источник: Express.co ✓ Надежный источник
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