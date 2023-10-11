Не выкидывайте опавшие листья – им найдется пять полезных применений

Не выкидывайте опавшие листья – им найдется пять полезных применений
Фото: unsplash.com
Компонен крайне полезен для любого сада

Осенью, традиционно, деревья начинают менять листву – старую сбрасывают, чтобы сохранить побольше питательных веществ на зиму. Опытные огородники этому только рады, ведь у них появляется крайне важный компонент для садовых дел. Собрали подборку пяти полезных применений для опавших листьев.

1. Компост. Об этом знают почти все садоводы. Дело в том, что в листе сохраняются необходимые для роста других растений вещества и при перегное они только множатся. Но важно не использовать для этих целей листья с зараженных деревьев.

2. Мульча. Участок можно закрыть на зиму, чтобы не дать сорнякам прорасти и сохранить в почве больше полезных веществ. Весной листья собирают и отправляют в компост, либо их можно просто перекопать вместе с землей – это сделает только лучше.

3. Грунт. Из уличных листьев можно приготовить материал для домашних растений. Для этого их кладем в целофановый пакет, плюс туда же добавляем зеленые сорняки без корней и семян и оставьте разлагаться. Затем получившуюся массу можно использовать как грунт.

4. Укрытие для многолетников. Если закрыть их листвой, то в сезон они могут зацвести раньше срока.

5. Укрытие для ежа. Последний и самый милый способ использования листвы – сделать из нее укрытие для животных. Ежи крайне полезны на огороде, поскольку справляются с вредителями. И вы тоже можете позаботиться о них в ответ. 

Как сообщает gazetametro.ru, все эти способы станут отличным применением для павшей осенью листвы и помогут в следующем сезоне вырастить хороший урожай и красивые цветы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как за пять минут насовсем удалить траву между плиткой.

Источник: Gazetametro.ru
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