Отправленный помогать копать картошку кот разочаровал бабулю – видео

Зверек нашел занятие поприятнее

Домашние любимцы регулярно радуют своих хозяев всевозможными выкрутасами. За тем, что вытворяют братья наши меньшие, можно наблюдать вечно. При этом люди часто хотят видеть от своих любимцев больше тепла и заботы. Например, очень приятно, когда звери пытаются помогать или готовы утешить человека в сложной ситуации.



Впрочем, далеко не все звери обладают такими благородными чертами характера. Котофей, которого отправили на помощь бабуле с огородом, показал себя с не лучшей стороны. Надо полагать, что родные рассчитывали: котик будет развлекать бабулю в то время, когда она трудится на грядках. Однако перспектива участвовать в копании картошки совсем не впечатлила котика.



А вот отличная погода показалась ему весьма заманчивой. В итоге пушистый с комфортом разместился на самом краю огорода и начать принимать солнечные ванны. Поведение бессовестного лоботряса решили увековечить на видеозаписи.





В комментариях интернет-пользователи наперебой стали жаловаться и на своих четвероногих товарищей. Многие отмечают, что их котики и собачки также предпочитают релаксировать вместо того, чтобы помогать любимым хозяевам.

