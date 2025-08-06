Израиль обвинил Россию во "лжи и манипуляциях"

Израиль накинулся на Россию во время заседания ООН
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Между представителями стран произошла перепалка

Во время специального заседания Совбеза ООН по вопросу положения израильских заложников у ХАМАС между делегатами от Израиля и России случился скандал. Израильскому министру иностранных дел Гидеону Саару не понравилось замечание российского представителя Дмитрия Полянского, из-за чего он накинулся с обвинениями на Москву. Видео доступно в трансляции на сайте ООН.

Полянский указал, что российскую делегацию шокировали кадры с израильскими пленниками, которые появились в начале августа. При этом он напомнил, что любая боль заслуживает внимания, в том числе мирных палестинцев, и нельзя выбирать, кто из них больше достоен политической защиты. Представитель России также раскритиковал ракетные удары по сектору Газа и обвинил Израиль в создании гуманитарной катастрофы.

Подобное замечание вывело Саару из себя. Он заявил, что российский делегат, как и несколько других представителей стран на заседании Совбеза ООН, прибегают к лжи и манипуляциям.

"Было смешно слушать, как тут выступал представитель Российской Федерации после трех с половиной лет жестокой агрессии, вторжения на Украину, бомбардировок, которым подвергается гражданское население в Киеве и других местах", – выпалил министр.

По его словам, Россия также учит своим "методам пропаганды" палестинцев, из-за которой общественность часто выступает на их стороне. При этом он заявил, что власти Палестины поддерживают террористов и их семьи.

Источник: сайт ООН

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