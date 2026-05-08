Ефим Шифрин рассказал, почему ушел с передачи "Аншлаг"

Ефим Шифрин рассказал, почему ушел с передачи "Аншлаг"
Ефим Шифрин. Фото: ТГ-канал koteljniklive (блог Ефима Шифрина)
Артист даже подал в суд на шоу

Ефим Шифрин откровенно объяснил, почему ушел из культовой программы "Аншлаг" и даже обратился в суд с иском против проекта. 

Любимец публики подчеркнул, что уход не был спонтанным. Это было осознанное решение после долгой работы. В какой-то момент звезде стало ясно – история себя исчерпала. И главной загвоздкой был финансовый вопрос.

Шифрин утверждает, что за все годы участия в шоу артисты не получали никаких гонораров, несмотря на популярность проекта и уверенность зрителей в том, что звезд давно озолотили. Со временем юморист понял, что больше не готов мириться с таким унизительным положением, и "хлопнул дверью". 

Ситуация обострилась, когда в эфире продолжили крутить его старые номера без разрешения. Мирно договориться не удалось, дело дошло до суда. В итоге юморист выиграл дело, но конфликт оставил у него очень неприятный осадок.

Источник: Шоу "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине

Ситуация давно вышла из-под контроля

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей