Ефим Шифрин рассказал, почему ушел с передачи "Аншлаг"

Ефим Шифрин откровенно объяснил, почему ушел из культовой программы "Аншлаг" и даже обратился в суд с иском против проекта.

Любимец публики подчеркнул, что уход не был спонтанным. Это было осознанное решение после долгой работы. В какой-то момент звезде стало ясно – история себя исчерпала. И главной загвоздкой был финансовый вопрос.

Шифрин утверждает, что за все годы участия в шоу артисты не получали никаких гонораров, несмотря на популярность проекта и уверенность зрителей в том, что звезд давно озолотили. Со временем юморист понял, что больше не готов мириться с таким унизительным положением, и "хлопнул дверью".

Ситуация обострилась, когда в эфире продолжили крутить его старые номера без разрешения. Мирно договориться не удалось, дело дошло до суда. В итоге юморист выиграл дело, но конфликт оставил у него очень неприятный осадок.