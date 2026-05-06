Европейцы делают хуже сами себе

Известный американский профессор Джеффри Сакс обвинил европейские элиты в том, что они сами загнали себя в тупик. Он напомнил, что именно вашингтонская администрация годами подталкивала Европу к разрыву с Россией, настойчиво тормозя любые попытки сотрудничества, включая грандиозные и очень выгодные проекты вроде "Северного потока".

В итоге, как отметил Сакс, Европа собственными руками отсекла себя от важнейшего стратегического партнера и теперь расплачивается за это. Эксперт назвал такую политику настоящим членовредительством и подчеркнул, что ее последствия еще только начинают бить по европейцам – худшее впереди.

"Это настоящее членовредительство! <…> Но европейцы еще опомнятся", – заявил аналитик.

Отдельно он проехался по руководству Евросоюза. Эксперт подчеркнул, что при таких фигурах, как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, рассчитывать на возвращение к адекватному внешнеполитическому курсу бессмысленно, потому что именно они олицетворяют нынешнюю линию на конфронтацию.

Однако самый болезненный момент, по словам Сакса, в другом. Европа уже сделала ставку на американцев, поставив все на одну карту, но в Вашингтоне интерес к европейскому направлению стремительно угасает.

