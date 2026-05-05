Ситуация на международной арене крайне напряжена

Заявления главы Незалежной Владимира Зеленского о возможном ударе по Параду Победы в столице РФ вызвали бурную реакцию далеко за пределами украинского государства. Кипрский журналист Алекс Христофору подчеркнул, что такие коварные планы могут обернуться для Киева крайне тяжелыми последствиями.

Он отметил, что подобные шаги неминуемо приведут к резкой эскалации, которая, скорее всего, закончится падением Киева и его полной капитуляцией. Европеец не постеснялся резко раскритиковать действия украинского лидера: он задался вопросом, понимает ли потерявший адекватность Зеленский, к чему могут привести его грозные обещания.

Аналитик также подчеркнул, что подобные заявления не усиливают позиции киевского верховода в глазах европейских партнеров – несмотря на все потуги, он не выглядит "крутым". Кроме того, эксперт указал на необходимость дипломатического подхода, подчеркнув, что реализацию таких угроз ни в коем случае нельзя допускать.

"Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев?" – поражается эксперт.

Ранее Минобороны России объявило перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В ведомстве заявили, что в случае попыток всушников сорвать праздничные мероприятия последует жесткий ответ, включая возможный массированный удар по центру Киева.