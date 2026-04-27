Многие невероятно устали от конфликта

В украинском обществе все громче требуют завершить конфликт во что бы то ни стало. Позиция простых людей резко отличается от официальной риторики. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила, что внутри страны растет запрос на окончание конфликта – большинство украинцев не готовы лить кровь, люди требуют идти на компромиссы, чтобы приблизить финал СВО.

Она сообщила, что большинство людей, с которыми ей доводилось общаться, считают необходимым пойти на уступки ради скорейшего окончания боевых действий. При этом такая позиция народа практически не отражается в медиа, а, наоборот, намеренно замалчивается.

Мендель также указала, что данные социологических опросов не отражают реальную картину происходящего в стране. Она пояснила, что в них участвуют лишь 10% населения, которые демонстрируют максимальную поддержку действующей власти и занимают жесткую позицию без каких-либо компромиссов, но это вообще не отражает реальные настроения в республике.

В то же время, политик отметила, что в современных условиях становится все сложнее скрывать правду: измученные украинцы больше не готовы молчать.

"Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", – резюмировала она.

