Мендель: большая часть жителей Украины готова на уступки ради завершения СВО

"Украинцы расскажут": сделано заявление о завершении СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие невероятно устали от конфликта

В украинском обществе все громче требуют завершить конфликт во что бы то ни стало. Позиция простых людей резко отличается от официальной риторики. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила, что внутри страны растет запрос на окончание конфликта – большинство украинцев не готовы лить кровь, люди требуют идти на компромиссы, чтобы приблизить финал СВО.

Она сообщила, что большинство людей, с которыми ей доводилось общаться, считают необходимым пойти на уступки ради скорейшего окончания боевых действий. При этом такая позиция народа практически не отражается в медиа, а, наоборот, намеренно замалчивается.

Мендель также указала, что данные социологических опросов не отражают реальную картину происходящего в стране. Она пояснила, что в них участвуют лишь 10% населения, которые демонстрируют максимальную поддержку действующей власти и занимают жесткую позицию без каких-либо компромиссов, но это вообще не отражает реальные настроения в республике.

В то же время, политик отметила, что в современных условиях становится все сложнее скрывать правду: измученные украинцы больше не готовы молчать.

"Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", – резюмировала она.

К слову, ранее стало известно о плане Варшавы с испытанием дронов на украинских землях.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
"Хватит уже": Мерц нарвался на жесткую критику в ФРГ из-за решения по Украине

Германия будет финансировать строительство домов в другой стране, несмотря на собственные жилищные проблемы

Финны начали массово бежать из армии: "Не хотим служить НАТО"

Солдаты все чаще пишут рапорты об увольнении из-за угрозы реальных столкновений

