Атакованы оборонные предприятия и инфраструктура ВСУ

Российские войска в период с 18 по 24 апреля провели серию массированных атак по оборонным предприятиям и инфраструктуре противника. Всего нанесено шесть групповых ударов, уточнили в Минобороны РФ.

Целями стали заводы военно-промышленного комплекса, энергетические объекты, транспортные узлы и порты, которые киевский режим использует для снабжения своей армии. Также под раздачу попали военные аэродромы, склады с беспилотниками и места дислокации иностранных наемников.

В ведомстве подчеркнули: эти удары – прямое возмездие за террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России.

Ранее тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ликвидировала подземный комплекс ВСУ под Запорожьем. Объект с разветвленной сетью коммуникаций и пунктов управления был обнаружен с помощью беспилотников. После залпа термобарическими боеприпасами подземная инфраструктура и находившийся там личный состав уничтожены.