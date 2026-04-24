"Солнцепек" ликвидировал подземный комплекс ВСУ под Запорожьем

"Солнцепек" разгромил подземное логово ВСУ на территории России
Фото: Kirill Borisenko//wikimedia.org
Армия РФ отлично отработала

Мощный удар был нанесен по позициям всушников под Запорожьем – подземная инфраструктура, которую долгое время использовали украинские силы, была полностью разгромлена. Речь идет о крупном укрепленном комплексе, скрытом под землей и включавшем в себя разветвленную систему коммуникаций и командных пунктов.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве РФ, объект был выявлен с помощью беспилотных "крылатых разведчиков". После обнаружения координаты целей оперативно передали расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Восток", который нанес удар термобарическими боеприпасами.

В ведомстве пояснили, что в результате массированного залпа и сокрушительных взрывов была уничтожена не только сама сеть бетонных укреплений, но и вся подземная инфраструктура, включая коммуникации, пункты управления и находившийся там личный состав противника. Вражеский комплекс был полностью выведен из строя.

Отдельно отмечается, что за последние сутки в зоне ответственности группировки "Восток" украинские силы понесли значительные потери – речь идет о сотнях военнослужащих, а также уничтоженной бронетехнике и транспорте.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 23-27 сентября 2022 года.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей