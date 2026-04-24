Армия РФ отлично отработала

Мощный удар был нанесен по позициям всушников под Запорожьем – подземная инфраструктура, которую долгое время использовали украинские силы, была полностью разгромлена. Речь идет о крупном укрепленном комплексе, скрытом под землей и включавшем в себя разветвленную систему коммуникаций и командных пунктов.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве РФ, объект был выявлен с помощью беспилотных "крылатых разведчиков". После обнаружения координаты целей оперативно передали расчету тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Восток", который нанес удар термобарическими боеприпасами.

В ведомстве пояснили, что в результате массированного залпа и сокрушительных взрывов была уничтожена не только сама сеть бетонных укреплений, но и вся подземная инфраструктура, включая коммуникации, пункты управления и находившийся там личный состав противника. Вражеский комплекс был полностью выведен из строя.

Отдельно отмечается, что за последние сутки в зоне ответственности группировки "Восток" украинские силы понесли значительные потери – речь идет о сотнях военнослужащих, а также уничтоженной бронетехнике и транспорте.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов 23-27 сентября 2022 года.

