Варшава разработала план с испытанием дронов на Украине

Варшава разработала план с испытанием дронов на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежную используют как поле для экспериментов

Польские власти захотели использовать конфликтную ситуацию на украинских землях как площадку для проверки собственных беспилотников. О таких намерениях сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.

Государственный деятель сообщил, что разработанные польскими компаниями дроны сначала будут проходить испытания на внутренних полигонах, но ключевой этап проверки предполагается проводить уже в условиях реальных боевых действий. Он не стал скрывать, что украинские земли рассматриваются как удобная и уникальная среда для таких испытаний, поскольку там можно отработать прямое столкновение с иностранными силами.

Высокопоставленный поляк также сообщил, что сейчас Варшава и Киев обсуждают возможность совместного производства "крылатых бойцов". Если стороны договорятся, сборка таких аппаратов может быть организована на территории Польши.

Кроме того, в польском Минобороны ранее заявляли, что в 2026 году расходы на закупку беспилотной техники вырастут в разы – планируется потратить в 250 раз больше средств, чем три года назад.

К слову, ранее в Варшаве жестко высказались о решении Евросоюза дать Киеву кредит.

Источник: Агентство PAP ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей