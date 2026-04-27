Незалежную используют как поле для экспериментов

Польские власти захотели использовать конфликтную ситуацию на украинских землях как площадку для проверки собственных беспилотников. О таких намерениях сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик.

Государственный деятель сообщил, что разработанные польскими компаниями дроны сначала будут проходить испытания на внутренних полигонах, но ключевой этап проверки предполагается проводить уже в условиях реальных боевых действий. Он не стал скрывать, что украинские земли рассматриваются как удобная и уникальная среда для таких испытаний, поскольку там можно отработать прямое столкновение с иностранными силами.

Высокопоставленный поляк также сообщил, что сейчас Варшава и Киев обсуждают возможность совместного производства "крылатых бойцов". Если стороны договорятся, сборка таких аппаратов может быть организована на территории Польши.

Кроме того, в польском Минобороны ранее заявляли, что в 2026 году расходы на закупку беспилотной техники вырастут в разы – планируется потратить в 250 раз больше средств, чем три года назад.

