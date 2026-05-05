Путанные объяснения политика звучали крайне странно

Руководитель финского кабинета министров Петтери Орпо оказался в центре неприятного скандала после комментария о появлении всушных дронов в небе над республикой. Свою позицию он озвучил после разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако его объяснение вызвало недоумение.

Как отмечает местная пресса, государственный деятель попытался оправдать продолжение сотрудничества с Незалежной, несмотря на инциденты с "крылатыми засланцами", но сделал это крайне неубедительно. Он заявил, что техникой якобы никто не руководил и не направлял на финскую территорию целенаправленно. Мол, "птички" прилетели сами.

"Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", – вдруг объявил глава местного кабмина.

Политик также добавил, что у финнов пока нет системы, способной перехватывать все подобные объекты. Он отметил, что это остается проблемой и назвал ситуацию неприятной.

Ранее финское оборонное министерство сообщило о зафиксированной "боевой птичке" недалеко от границы с нашей страной, позже уточнив, что таких аппаратов было два. После этого власти обратились к киевской администрации, подчеркнув недопустимость нарушений воздушного пространства страны.

