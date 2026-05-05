Эстонский премьер приедет в Нарву на концерт 9 мая

Эстонский премьер приедет в Нарву на концерт 9 мая
Эстонские власти готовят важное мероприятие у самой границы с Россией. Премьер-министр республики Кристен Михал планирует приехать 9 мая в Нарву, где пройдут праздничные события, посвященные Дню Европы.

Сообщается, что основные мероприятия развернутся на центральных площадях города – Рыночной и Стокгольмской. Именно здесь состоится концерт, который станет ключевой частью программы. Вместе с главой правительства в приграничный с РФ город приедет и представитель Евросоюза, курирующий вопросы молодежи, культуры и спорта.

Стоит отметить, что интерес к приграничным территориям растет – и далеко не только из-за Дня Европы, который по дате совпадает со священным для россиян праздником. Недавно сообщалось, что туристические фирмы уже организуют для эстонцев специальные поездки, чтобы желающие могли лично увидеть, как в нашей стране празднуют День Победы.

При этом местные власти подчеркивают, что не ограничивают такие поездки и не вводят дополнительных правил для гостей. Отмечается, что в предыдущие годы 9 мая в Нарве проходило спокойно, без каких-либо инцидентов.

День Европы в странах ЕС празднуется каждый год и символизирует "единство и мир" европространства.

Источник: Телерадиокомпания ERR ✓ Надежный источник
