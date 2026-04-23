Руководитель главного эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна заявил, что Европа не намерена возвращаться к прежнему относительно дружественному формату отношений с Россией даже после окончания украинского конфликта.
Эстонский министр объявил, что в евространах считают крайне необходимым продолжать давить на нашу страну. У европейского истеблишмента нет никакого желания возвращаться к нормальному формату взаимодействия.
Он также отметил, что в Европе не рассчитывают на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины. На сегодняшний день перспективы разрешения конфликта остаются неопределенными, и ожидать каких-то значимых прорывов в решении проблемы не приходится.
Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с членами Совбеза подчеркивал, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом и не отказывается от взаимодействия.
