Макгрегор указал на риск свержения властей в Евросоюзе

"Будут свергать правительства": обнародован мрачный сценарий будущего Запада
Государства оказались в очень тяжелом положении

Эксперты давно не стесняются озвучивать жесткие прогнозы о будущем Запада. Экс-работник Пентагона Дуглас Макгрегор открыто заявил, что последствия затяжной войны американцев против Ирана способны обернуться настоящим политическим взрывом и привести к свержению властей в евространах.

По его оценке, ситуация уже сейчас близка к критической. Тегеранская администрация четко обозначила, что готова нанести удары по ключевым объектам на западном побережье Персидского залива, и это вызывает серьезное беспокойство по всему миру. Тем временем, энергокризис в Европе усиливается и грозит стать настоящей катастрофой: проблемы с топливом становятся все ощутимее, а ставка на зеленую энергетику поставила ряд стран в максимально уязвимое положение.

Спец подчеркнул, что регион уже фактически находится в состоянии ЧС, и в ближайшее время это может вылиться во взрыв народного негодования. Аналитик уверен, что напряжение внутри европейских обществ будет только расти, и это способно привести к массовым протестам и смене власти.

"По-моему, в Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены – будут свергать правительства", – объявил эксперт.

Аналитик напомнил о зависимости европейцев от поставок из Персидского залива: значительная часть компонентов для производства удобрений поступает именно оттуда. При этом перебои с энергоресурсами уже дают о себе знать – в Британии, по оценке эксперта, запасы авиационного топлива и газа могут оказаться на исходе всего за пару недель.

Ранее в США сделали громкое заявление о блокаде Ирана.

По теме

NetEase: полет российских Ту-22М3 вызвал переполох в странах НАТО

Действия российской авиации стали крайне неприятным сюрпризом для альянса

В Совфеде сделали жесткое заявление в ответ на ядерные угрозы Макрона

Ответ станет последним для тех, кто инициировал угрозу, заявил сенатор

