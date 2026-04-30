Кнутов: Иран модернизировал ПЗРК, которые работают в "полном радиомолчании"

Такие ракеты неуловимы для станций предупреждения американских истребителей

Тегеран продолжает наращивать военную мощь, бросая вызов Вашингтону. В арсенале исламской республики появились зенитные ракеты с тепловым наведением, способные незаметно поражать американские воздушные суда. Особенности этого оружия в беседе с aif.ru объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, речь идет об усовершенствованной версии ПЗРК, созданной на базе российских "Игл" и "Верб". Главное отличие иранской модификации – трехуровневая защита от тепловых ловушек, которые отстреливают самолеты противника. Кроме того, новые ракеты оснащены прицелами дневного и ночного видения, что позволяет охотиться на цели круглосуточно.

"Эти системы эффективны тем, что они работают в режиме полного радиомолчания. Такие ракеты не могут обнаружить станции предупреждения об облучении, которыми оборудованы американские истребители", – пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что пилоты США могут даже не подозревать, что вошли в зону поражения. Ракета, выпущенная с земли, наводится на тепло двигателя и взрывается позади самолета, не оставляя шансов на спасение.

Ранее Иран уже предупреждал, что подготовил "особое оружие возмездия" после того, как американцы захватили иранское коммерческое судно Touska в Оманском заливе. Корабль открыл огонь, повредив машинное отделение. Теперь экипаж находится под стражей. Вслед за инцидентом Тегеран продемонстрировал новую партию розовых дронов-камикадзе "Шахед-136".