Джонсон предрек США поражение в случае попытки снова атаковать Иран

Американцы сильно переоценили свою мощь

Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что возможное нарушение перемирия и возобновление ударов по Ирану со стороны США грозит обернуться для вашингтонской администрации позорным провалом.

По его мнению, если американские силы решат напасть на Иран, то окажутся в крайне уязвимом положении. Особенно тяжко будет кораблям ВС США, которые находятся вблизи иранского побережья – они уж точно не смогут чувствовать себя также спокойно, как в период перемирия.

Аналитик также подчеркнул, что вариант с наземной операцией практически нереализуем, поскольку у США нет достаточных ресурсов для проведения столь масштабной кампании. По его оценке, для достижения военных целей потребовались бы колоссальные силы – речь идет о сотнях тысяч, а то и миллионах военнослужащих, которых необходимо не только перебросить, но и безопасно высадить на территории Ирана, что выглядит нереалистично.

"Военная задача состоит в том, чтобы <…> пройти вглубь страны и захватить ту часть Ирана, откуда запускаются ракеты", – рассуждает эксперт.

Аналитик констатировал, что в текущих условиях у Вашингтона нет реальных инструментов для успешного продолжения конфликта в военном формате.

Напомним, первый этап переговоров между сторонами, прошедший в Исламабаде, не привел к результату, а новая встреча, запланированная на 22 апреля, не состоялась – Тегеран отказался от участия, сочтя дальнейшие контакты с американцами бессмысленными.

