Президент Эстонии раскритиковал главу МИД за враждебную риторику в адрес России

"Не хватает знаний": президент Эстонии разнес собственный МИД из-за русофобии
Фото: Wikimedia Commons
Цахкна публично оппонирует главе государства, настаивая на военной истерии

В Таллине разгорелся политический скандал. Глава Эстонии Алар Карис публично высказал недовольство работой Министерства иностранных дел. По его убеждению, дипломатическое ведомство страдает от некомпетентности и отсутствия долгосрочного планирования.

Карис считает, что после завершения боевых действий на Украине Эстонии придется выстраивать отношения с Москвой заново. Он призвал уже сейчас думать о будущем, а не концентрироваться исключительно на текущей повестке.

Глава государства также дал понять, что нынешний внешнеполитический курс страны зашел в тупик. При этом министр иностранных дел Маргус Цахкна публично оппонирует президенту. Он обвинил Кариса в желании выслужиться перед избирателями и принес извинения сотрудникам ведомства за слова главы государства.

Политолог Александр Носович заметил, что в Прибалтике наконец начал просыпаться инстинкт самосохранения. Эксперт предложил балтийским странам самим сбивать украинские дроны, а не ждать, пока это сделает Россия над их территорией.

Интересно, что и военные Эстонии проявляют осторожность. Командующий ВМС республики заявил, что Таллин больше не будет атаковать суда, следующие из российских портов, чтобы не провоцировать эскалацию.

Ранее Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным заявлением, отрицая, что разрешали Киеву использовать свое воздушное пространство для атак дронов. Однако эстонские журналисты обнародовали видео, на котором запечатлен рой беспилотников, летевших в сторону Усть-Луги. По их данным, запуск осуществлялся с территории Прибалтики.

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
