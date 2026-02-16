Эстонский министр начал открыто угрожать России войной на ее территории

Глава МИД страны заявил, что все разговоры об уязвимости Таллина - "фейкньюс"

Эстония в случае вторжения России перенесет театр военных действий на ее территорию, заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Глава эстонского МИД в интервью DW заверил, что все разговоры о уязвимости европейского государства – "фейкньюс".

"Мы точно знаем, что нам делать. Мы готовы к вероятному вторжению России. Уровень сдерживания действительно высок", – утверждает Цакхна.

Министр не сомневается, что Эстония является одной из первых целей России в случае вторжения последней – это "очень логично", если посмотреть на карту. А Таллин, добавил он, тем временем наращивает возможности.

"Думаю, НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже имеются новые планы обороны. Это значит, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется, начав сопротивление, мы перенесем конфликт на территорию России", – угрожает Цакхна.

Заявление Цакхны расходится со словами главы СВР Эстонии Каупо Росина – тот ранее заявил, что у Москвы отсутствуют намерения развязать конфликт с НАТО и со странами Прибалтики в частности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о Польше, Латвии, Литве и Эстонии, указал, что у этих государств наблюдается явный "дефицит дружеских чувств". Антироссийская риторика лидеров балтийских стран, отмечал он, ведет последних в тупик и лишена рациональности.