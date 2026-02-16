Норвежский профессор раскритиковал премьера Дании за слова об ударах по России

Премьер Дании жутко опозорилась в Европе после слов об ударах по России
Фото: commons.wikimedia.org
Еврочиновницу причислили к "сумасшедшим, провоцирующим новую мировую войну"

Слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен об ударах по России поражают, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен: он отреагировал в соцсетях на военные угрозы чиновницы, заявив, что "сумасшедшие провоцируют новую мировую войну".

Ранее Фредериксен, выступая в Мюнхене, заявила, что Украине необходимо развязать руки, чтобы наносить удары по России. Только отменой ограничений на дальнобойное оружие, по ее словам, можно принудить Кремль к условиям мира, на которых Киев настаивает вместе со своими европейскими партнерами.

Фредериксен добавила, что Россия понимает лишь "язык силы", и основным препятствием к завершению конфликта датский премьер видит "красные линии" – так она охарактеризовала запрет Запада на применение дальнобойного вооружения в отношении ВСУ. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что передача американских ракет для ВСУ спровоцирует виток эскалации. Однако ситуация на фронте останется неизменной, так как "волшебной пилюли" или "волшебного оружия" у ВСУ для изменения ситуации в свою пользу нет.

Датский премьер является одним из "ястребов" в ЕС, выступая за продолжение и эскалацию военного конфликта на Украине и утверждая, что РФ якобы не стремится к миру с Европой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
