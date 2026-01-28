Курс рубля
Новое заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен прозвучало как откровенно жесткий сигнал в адрес Москвы. Глава датского правительства громогласно объявила, что, по ее мнению, Россия якобы не стремится к миру с европейскими странами. Политик таким образом закрепила конфронтационный тон, которым пользуются многие государства Евросоюза.
"Россия не хочет мира с Европой", – утверждает государственная деятельница.
Фредериксен также настаивает, что Европа должна действовать в тесной связке с Соединенными Штатами, и требует единства Запада в вопросах отношений с Россией. Дама открыто призывает к консолидации, построенной на русофобской политике.
Между тем, в Москве подобные заявления расценивают как часть привычной риторики западных лидеров. Российский главнокомандующий Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у страны нет планов агрессии против других государств, а разговоры о мнимой угрозе используются для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем в самих европейских странах.
Российская сторона также регулярно обращает внимание на то, что в последние годы резко возросла активность Североатлантического альянса у западных границ России, что несет прямую угрозу безопасности нашей страны.
К слову, ранее в Москве жестко осадили польского министра после странных слов о спутниковой системе.
