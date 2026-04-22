Люди с ужасом наблюдают за тем, что творит руководство страны

Многие в Финляндии недовольны внешнеполитическим курсом собственных властей. Так, известный профессор из Хельсинки Туомас Малинен резко раскритиковал выбор финнов в пользу тесного партнерства с американцами, назвав его стратегическим просчетом, последствия которого уже начинают бить по этой европейской стране.

"Мы были просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру", – сокрушается эксперт.

Поводом для столь жесткой реакции стала ситуация с поставками американского вооружения европейцам: вашингтонская администрация поставила их на паузу из-за собственных военных проблем на фоне конфликта с Ираном. В результате союзники в очередной раз оказались не в приоритете, и это, по мнению эксперта, должно стать важным сигналом для Хельсинки.

Ранее сообщалось, что американцы предупредили евространы о возможных задержках поставок оружия, поскольку ресурсы перераспределяются в пользу текущих военных задач. Эти ограничения могут затронуть не только Финляндию, но и другие государства региона, включая страны Балтии и Скандинавии.

Напомним, Финляндия вступила в западную военную коалицию весной 2023 года. Теперь внутри страны открыто начинают сомневаться в том, насколько этот шаг действительно отвечает ее национальным интересам.

К слову, ранее был раскрыт зловещий план Финляндии против России.