Многие в Финляндии недовольны внешнеполитическим курсом собственных властей. Так, известный профессор из Хельсинки Туомас Малинен резко раскритиковал выбор финнов в пользу тесного партнерства с американцами, назвав его стратегическим просчетом, последствия которого уже начинают бить по этой европейской стране.
"Мы были просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру", – сокрушается эксперт.
Поводом для столь жесткой реакции стала ситуация с поставками американского вооружения европейцам: вашингтонская администрация поставила их на паузу из-за собственных военных проблем на фоне конфликта с Ираном. В результате союзники в очередной раз оказались не в приоритете, и это, по мнению эксперта, должно стать важным сигналом для Хельсинки.
Ранее сообщалось, что американцы предупредили евространы о возможных задержках поставок оружия, поскольку ресурсы перераспределяются в пользу текущих военных задач. Эти ограничения могут затронуть не только Финляндию, но и другие государства региона, включая страны Балтии и Скандинавии.
Напомним, Финляндия вступила в западную военную коалицию весной 2023 года. Теперь внутри страны открыто начинают сомневаться в том, насколько этот шаг действительно отвечает ее национальным интересам.
К слову, ранее был раскрыт зловещий план Финляндии против России.
Взаимодействие между полюсами силы оставляет желать лучшего
Париж рассчитывает использовать территорию страны для плацдарма истребителей с атомными бомбами