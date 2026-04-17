Местные жители ударились в панику

Ночной запуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк вызвал панику у жителей Финляндии. Около 2:20 ночи в службу спасения поступили десятки звонков. Особенно перепугались те, кто живет у восточной границы. В полиции финнам ничего не смогли объяснить. Только утром власти выпустили пресс-релиз, заверив, что ракета не представляет никакой опасности.

Тем временем жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали в небе редкое атмосферное явление – светящийся шлейф, который постепенно растворялся. Очевидцы назвали его "космической медузой*". Такой феномен возникает при пусках ракет-носителей, когда отработавшие ступени на большой высоте рассеивают остатки топлива, создавая причудливые светящиеся облака.

Запуск "Союза-2.1б" проводился в интересах Министерства обороны РФ. Ракета вывела на орбиту несколько космических аппаратов военного назначения. Старт прошел в штатном режиме, все системы отработали без замечаний.

Ранее в Совбезе РФ напомнили Прибалтике и Финляндии о том, что Россия имеет право на самооборону. Там также заявили, что соседние страны часто предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, что Москва не оставит без внимания.

Финляндия тем временем усиливает военное присутствие у границ России. По данным Military Watch Magazine, страна заказала 112 дополнительных южнокорейских гаубиц K9 Thunder калибра 155 мм. Ожидается, что орудия разместят вдоль 1340-километровой границы с РФ. Общий парк этих установок в финской армии превысит 200 единиц.