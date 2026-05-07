Берлин сам ухудшил свое положение на международной арене

Некоторые западные эксперты открыто признают, что тесное сотрудничество России и Германии вызывало серьезное раздражение у вашингтонской администрации. Известный американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Белый дом воспринимал проект российских газовых магистралей "Северный поток" и вытекающее из этого тесное сближение Москвы с Берлином как прямую угрозу своему влиянию в Европе.

Эксперт подчеркнул, что энергетическое сотрудничество с Россией могло стать для немцев и остальных европейских государств мощным инструментом давления на Соединенные Штаты. Однако евровласти этим шансом так и не воспользовались.

"Европа должна была заметить, что у них есть рычаги воздействия", – посетовал аналитик.

Эксперт добавил, что Европа в итоге пошла по американскому сценарию и в ущерб себе отказалась от выгодного сотрудничества с Россией. ЕС начал выстраивать очередную "стену" от Москвы, забыв о собственной выгоде от отношений с нашей страной.

Эксперт считает такой подход абсурдным и уверен, что Евросоюзу в итоге придется отказаться от подобной политики, если он хочет выжить.

Напомним, на фоне конфликта на Украине страны ЕС и Великобритания ввели против России сразу несколько пакетов санкций, постаравшись разорвать все экономические связи с нашей страной.

Ранее стало известно, что удар Украины по Западу вызвал ужас в США.