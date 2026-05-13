Британцы продолжают изгаляться в своей антироссийской политике

Британские власти включили в новый пакет антироссийских мер несколько крымских соцучреждений, в том числе детдома, оздоровительные лагеря, пансионаты и одну психбольницу. Сведения об этом появились в документах британского финансового министерства.

На решение лондонской администрации резко отреагировал парламентарий Госдумы от Крымской республики Михаил Шеремет. Он заявил, что ограничения в отношении учреждений, связанных с детьми и медициной, вызывают возмущение.

Он жестко раскритиковал британских политиков и заявил, что такие меры демонстрируют полную деградацию западного санкционного подхода.

"Вводить санкции в отношении детских домов (…) мерзко и является показателем деградации британских чиновников", – подчеркнул государственный деятель.

