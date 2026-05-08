Рассекречена предполагаемая предсмертная записка Джеффри Эпштейна

Послание оказалось очень эмоциональным

К нашумевшему делу Джеффри Эпштейна снова приковано внимание. Один из американских судов раскрыл содержание записки, которую считают возможным предсмертным посланием бизнесмена, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних.

Документ, который много лет скрывали от публики, якобы нашел экс-сокамерник покойного преступника. Он утверждал, что лист лежал внутри книги, оставшейся в камере после первой попытки финансиста свести счеты с жизнью.

В записке автор резко высказывался о расследовании, заявив, что следователи долгое время не могли ничего доказать, а затем вернулись к старым обвинениям многолетней давности. Также там говорилось о желании самостоятельно решить, когда поставить точку в жизни.

"Приятно иметь возможность самому выбрать время, чтобы попрощаться. Чего вы от меня хотите – чтобы я разрыдался!! Никакой радости – не стоит того!!" – указано в послании.

При этом документ не подписан, а его подлинность до сих пор официально не подтверждена. Более того, представители американских властей заявили, что раньше этот лист никогда не видели. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Скандального бизнесмена взяли под стражу летом 2019 года по делу о торговле малолетними девушками. Спустя месяц его нашли мертвым в камере. Следствие считает, что мужчина добровольно ушел из жизни.

