Анжелика Варум улетела к дочери в США

Звездная наследница давно живет за границей

Анжелика Варум прилетела в США к своей дочери Елизавете-Марии, которая уже много лет живет в Майами. О поездке артистки стало известно после того, как наследница знаменитости опубликовала на просторах интернет-пространства редкое фото матери.

На снимке известная исполнительница сидит на корточках, подпирает голову руками и строит забавную гримасу. Фото быстро привлекло внимание пользователей интернета и вызвало бурное обсуждение в комментариях.

Многие подписчики раскритиковали девушку за публикацию такого кадра. Некоторые пользователи отметили, что не привыкли видеть звезду в столь странном виде и предположили, что самой артистке снимок мог не понравиться. Да и пребывание в США в это непростое время у многих может вызвать вопросы.

В последние годы певица ведет довольно закрытый образ жизни. После весны 2022 года она перестала активно появляться в социальных сетях и редко делится подробностями личной жизни.

Наследница знаменитостей живет в США уже более двух десятилетий. Девушка занимается музыкой и выступает в собственной рок-группе. Ранее СМИ сообщали, что дочь звездной пары успела попробовать себя и в обычной работе. Она работала официанткой, курьером и даже домработницей, совмещая это с музыкальной деятельностью.

