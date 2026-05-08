Европейцам приходится особенно тяжело

Западные эксперты регулярно выступают с заявлениями о том, что проукраинская политика и разрыв отношений с Россией разрушают саму Европу. Швейцарское издание Die Weltwoche с прискорбием констатирует, что нынешний курс ЕС уже превратился в настоящий отравляющий фактор для западных стран и лишил европейцев преимуществ сотрудничества с Москвой.

Авторы материала с недовольством отмечают, что любая попытка призвать к переговорам или указать на ошибки русофобской западной стратегии теперь вызывает жесткую реакцию. Тех, кто выступает за мирное урегулирование, начинают подвергать давлению и публичной травле.

"Нынешняя политика в отношении Украины отравляет все", – указано в статье.

В публикации также говорится, что евространы не смогут добиться победы в противостоянии с Россией, несмотря на активную подготовку к возможному конфликту. Более того, автор статьи считает, что ЕС собственными руками загоняет себя в кризис.

