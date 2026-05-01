Возможна травма или недуг: кому из зодиака нужно быть осторожнее в мае

Внимательность поможет избежать неприятностей

Некоторым знакам стоит быть внимательнее в конце весны.

Рак

Май потребует от Раков осторожности в бытовых делах. Возможны мелкие травмы – порезы, ушибы, неудачные падения, особенно внимательными нужно быть на даче. В середине месяца может напомнить о себе старый недуг. Лучше заранее наладить режим сна и питания.

Дева

У Дев май связан с перегрузками, которые могут сказаться на здоровье. Есть риск переутомления, головных болей и проблем с давлением. На работе возможно придется задерживаться или брать на себя больше задач, чем обычно. Не доводите себя до изнеможения. Важно делать паузы и не игнорировать признаки недомогания.

Весы

Весам стоит быть внимательнее на дороге и в общественных местах. Также стоит следить за состоянием иммунитета – велик риск простудных заболеваний. Избегайте переохлаждения и не откладывайте лечение при первых симптомах. Бережное отношение к себе поможет избежать проблем.