Айза порадовалась смерти Паши Техника

Звезда не стала сдерживать эмоции

Звезда социальных сетей Айза Анохина сделала резкое заявление о смерти Паши Техника. Она призналась, что восприняла новость о кончине рэпера неожиданно спокойно и даже была рада такому исходу событий.

Знаменитость напомнила, что музыкант долгое время находился в тяжелом состоянии из-за наркотической зависимости, а вокруг него постоянно ощущалась атмосфера саморазрушения. Кончина подарила парню освобождение, считает телеведущая.

"От него всегда пахло смертью. Он умер, и это хорошо", – объявила девушка.

Смерть рэпера была одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Парень скончался 4 апреля 2025 года. Позже стало известно, что незадолго до трагедии у него диагностировали рак легких.

К слову, однажды Айза неожиданно накинулась на Розу Сябитову.