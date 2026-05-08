Айза порадовалась смерти Паши Техника

Айза рада, что умер известный музыкант: "От него пахло смертью"
Айза. Фото: соцсети
Звезда не стала сдерживать эмоции

Звезда социальных сетей Айза Анохина сделала резкое заявление о смерти Паши Техника. Она призналась, что восприняла новость о кончине рэпера неожиданно спокойно и даже была рада такому исходу событий.

Знаменитость напомнила, что музыкант долгое время находился в тяжелом состоянии из-за наркотической зависимости, а вокруг него постоянно ощущалась атмосфера саморазрушения. Кончина подарила парню освобождение, считает телеведущая.

"От него всегда пахло смертью. Он умер, и это хорошо", – объявила девушка.

Смерть рэпера была одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Парень скончался 4 апреля 2025 года. Позже стало известно, что незадолго до трагедии у него диагностировали рак легких.

К слову, однажды Айза неожиданно накинулась на Розу Сябитову.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине

Ситуация давно вышла из-под контроля

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей