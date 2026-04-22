Мерзликин из "Бумера" отреагировал на слухи о романе с 24-летней девушкой

Андрей возмущен, что теперь постороннему человеку приходится объясняться за выдуманные СМИ отношения

Актер Андрей Мерзликин, которому недавно исполнилось 53 года, решил раз и навсегда закрыть тему своих отношений после расставания с супругой Анной. Слухи о его личной жизни множились, и одна из сплетен задела не только его самого, но и постороннего человека.

В интервью артист заявил, что не собирается оправдываться и тем более превращать семейные дела в публичное зрелище. Он намеренно выстроил информационный вакуум вокруг своей персоны, чтобы избежать лишних разговоров.

Поводом для обсуждений стала фотография, где Мерзликин запечатлен вместе со своим инструктором по скалолазанию. Девушка, которая моложе его на 29 лет, внезапно для себя оказалась в центре скандальной хроники.

Актер возмущен тем, как СМИ обошлись с ни в чем не повинным человеком. У нее есть своя жизнь, семья, работа, и теперь ей приходится оправдываться за выдуманные отношения.

Мерзликин категорически отверг все предположения о любовной связи. Он продолжает активно сниматься в кино и воспитывать четверых наследников. Бывшая жена актера уехала за границу, дети остались с отцом.