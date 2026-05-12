У украинцев появилась большая проблема

Под украинским Черниговом начали активно фиксировать случаи заражения хантавирусом среди пограничников. Об этом российским журналистам сообщили представители силовиков.

По словам источника, медики 11-го отряда Государственной погранслужбы Незалежной признают, что среди вояк, несущих службу на позициях в Семеновском районе, регулярно происходят смертельные случаи, вызванные этой инфекцией.

При этом официально киевские власти сообщают лишь о восьми случаях хантавируса в регионе за последние годы. Однако, как утверждает информированный источник, реальная ситуация может быть значительно серьезнее.

Напомним, о вирусе активно заговорили после вспышек инфекции за рубежом и сообщений о смертельных исходах заболевания. Хантавирус считается опасной инфекцией, переносчиками которой чаще всего являются грызуны.

