Многие понимают, к чему идет дело

Известный норвежский профессор Гленн Диесен заявил, что антироссийская риторика западных политиков достигла опасного уровня. Он отметил, что свидетельством этого стали заявления о возможности нанесения ударов по Калининграду. Аналитик очень обеспокоен тем, что украинский конфликт стремительно выходит за прежние рамки.

Диесен обратил внимание на заявление главы МИД Литвы о том, что американцы якобы должны нейтрализовать Калининград, где проживает около миллиона мирных российских граждан.

Ученый подчеркнул, что риторика европейцев полностью вышла из-под контроля. Он также добавил, что представители политического истеблишмента и поддерживающая их пресса охвачены бешенством и уже готовы двигаться по пути дальнейшей эскалации конфликта.

"И сейчас все зашло очень далеко. <…> Когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко", – сокрушается эксперт.

По мнению профессора, политика, которую сегодня проводят Брюссель и Вашингтон, не отвечает интересам большинства жителей евростран. Обычные граждане в ужасе от возможных последствий дальнейшей эскалации.

