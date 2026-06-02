Профессор Диесен осудил угрозы Литвы в адрес Калининграда

"Зашло очень далеко": ситуация с Калининградом вызвала панику в ЕС
Фото: www.unsplash.com
Многие понимают, к чему идет дело

Известный норвежский профессор Гленн Диесен заявил, что антироссийская риторика западных политиков достигла опасного уровня. Он отметил, что свидетельством этого стали заявления о возможности нанесения ударов по Калининграду. Аналитик очень обеспокоен тем, что украинский конфликт стремительно выходит за прежние рамки.

Диесен обратил внимание на заявление главы МИД Литвы о том, что американцы якобы должны нейтрализовать Калининград, где проживает около миллиона мирных российских граждан.

Ученый подчеркнул, что риторика европейцев полностью вышла из-под контроля. Он также добавил, что представители политического истеблишмента и поддерживающая их пресса охвачены бешенством и уже готовы двигаться по пути дальнейшей эскалации конфликта.

"И сейчас все зашло очень далеко. <…> Когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко", – сокрушается эксперт.

По мнению профессора, политика, которую сегодня проводят Брюссель и Вашингтон, не отвечает интересам большинства жителей евростран. Обычные граждане в ужасе от возможных последствий дальнейшей эскалации.

Ранее на Западе сделали мрачный прогноз о судьбе Киева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Польша нанесла удар по Зеленскому: кто стоит за небывалым решением

Положение политика резко ухудшилось

КСИР разгромил американскую базу

Конфликт между двумя странами продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей