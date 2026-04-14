Фрегат "Адмирал Григорович" напугал ВМС Великобритании в Ла-Манше

"Курили в сторонке": российский фрегат жутко напугал британцев в Ла-Манше
Фото: Минобороны/Wikimedia Commons
Королевский флот предпочел отказаться от вмешательств

Российские танкеры Universal и Enigma в сопровождении фрегата "Адмирал Григорович" прошли вдоль южного побережья Англии, сообщает издание "Звезда". По его данным, Королевский флот предпочел не вмешиваться и, как выразились журналисты, "курил в сторонке".

Оба танкера внесены Лондоном в санкционный список. Несмотря на это, они беспрепятственно пересекли пролив. Британский корабль снабжения RFA Tideforce лишь издали следовал за российской группой.

Этот эпизод стал наглядной демонстрацией: Москва готова отстаивать свои интересы, не обращая внимания на угрозы Запада. Еще в феврале секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев предупреждал Лондон о готовности "охладить пыл западных корсаров". Слова не разошлись с делом.

Ранее британское издание Express писало, что Владимир Путин публично унизил премьера Кира Стармера, отправив фрегат в Ла-Манш. За несколько недель до этого Стармер грозил, что спецназовцы будут останавливать и досматривать российские суда. Однако, когда дело дошло до реальных действий, британцы предпочли наблюдать со стороны.

Источник: "Звезда" ✓ Надежный источник
