- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Российские танкеры Universal и Enigma в сопровождении фрегата "Адмирал Григорович" прошли вдоль южного побережья Англии, сообщает издание "Звезда". По его данным, Королевский флот предпочел не вмешиваться и, как выразились журналисты, "курил в сторонке".
Оба танкера внесены Лондоном в санкционный список. Несмотря на это, они беспрепятственно пересекли пролив. Британский корабль снабжения RFA Tideforce лишь издали следовал за российской группой.
Этот эпизод стал наглядной демонстрацией: Москва готова отстаивать свои интересы, не обращая внимания на угрозы Запада. Еще в феврале секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев предупреждал Лондон о готовности "охладить пыл западных корсаров". Слова не разошлись с делом.
Ранее британское издание Express писало, что Владимир Путин публично унизил премьера Кира Стармера, отправив фрегат в Ла-Манш. За несколько недель до этого Стармер грозил, что спецназовцы будут останавливать и досматривать российские суда. Однако, когда дело дошло до реальных действий, британцы предпочли наблюдать со стороны.
Хозяин вашингтонской администрации продолжает накалять обстановку
Москва не готова молча наблюдать за происходящим