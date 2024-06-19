Подлодка "Казань" на Кубе прошла незамеченной для разведчиков США

Военные скрылись и забрали с собой образцы западной техники

Во время недавних учений в Карибском бассейне российская подлодка "Казань" смогла уйти незамеченной от американской разведки. Об этом сообщает журналист Алексей Егоров, который наблюдал за маневрами вблизи Кубы.

По его словам, американцы, увидев российский фрегат, заподозрили нахождение рядом и подлодки. Свою теорию они стали проверять, сбрасывая с вертолетов гидроакустические буи. Он утверждает, что когда известно примерное местоположение судна, то требуется не больше двух устройств, но в этот раз их спустили больше полутора тысяч.

Егоров отметил, что подлодка все же смогла обхитрить специалистов США и пройти незамеченной во время учений, хотя за акваторией внимательно следили американские военные. В этот момент российские корабли спокойно собирали западную технику для дальнейших исследований.

Журналист указал, что подобные буи военные встречали в районах Норвегии и Исландии, однако там были более примитивные модели.

"Для себя американцы оставляют хорошие и качественные буи, а своим друзьям по НАТО – что есть, то есть", – отметил он.

Ранее на Западе сообщали, что российские военные самолеты и корабли отправили поближе к берегам США после предупреждения Путина.