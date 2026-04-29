Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

В британском журнале Spectator вышла статья, в которой анализируются риски для Владимира Зеленского. Автор материала считает, что чередa побегов украинских нардепов за границу в ближайшее время может лишить его парламентской поддержки.

"Если уедет еще хотя бы один депутат его партии, Зеленский потеряет большую часть своего влияния в Раде и будет вынужден искать коалицию", – пишет издание.

В марте этого года Украину в спешке покинул Юрий Корявченков (Юзик), бывший актер "Квартала 95". Он сбежал в Испанию на следующий день после допроса в НАБУ по делу о взятках депутатам за голосования. Ранее также поступала информация, что один из нардепов уехал в Канаду.

В публикации также отмечается, что на фоне бегства парламентариев и провалов на фронте в украинском политикуме все чаще звучат призывы к переговорам с Россией.

Тем временем внутри страны у Зеленского также нарастает напряжение. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что глава киевского режима начал саботировать работу главы офиса Кирилла Буданова**. По данным парламентария, Зеленский лично требует от замов Буданова** игнорировать его приказы. Политологи связывают этот конфликт с растущим рейтингом Буданова**, которого прочат в президенты в случае проведения выборов.

*Алексей Гончаренко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга