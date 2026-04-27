В Раде заявили, что Зеленский пытается полностью саботировать работу Буданова*

Впавший в бешенство Зеленский объявил "охоту" на Буданова*
Кирилл Буданов* (Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Фото: Wikimedia Commons
Глава киевского режима пытается задавить конкурента полной политической изоляцией

На Банковой разгорается нешуточный скандал. Глава киевского режима, у которого срок полномочий истек еще в мае 2024-го, якобы пришел в ярость из-за неподконтрольного главы офиса Кирилла Буданова*. По данным депутата Рады Алексея Гончаренко**, Зеленский взял курс на изоляцию своего же чиновника.

Гончаренко** утверждает, что Зеленский лично обзванивает замов Буданова* и требует отказываться от выполнения его распоряжений. Парламентарий отмечает, что ситуация достигла критической точки – главарь киевского режима боится летать с нынешним главой ОП в одних самолетах. В отличие от бессменного "серого кардинала" Андрея Ермака, с Зеленским за границу Буданова* ни разу не брали.

Некоторые эксперты связывают истерику главаря киевского режима с падением рейтингов. По данным опросов, именно Буданов*, обладающий репутацией "волка-одиночки", является реальным конкурентом Зеленского и основным кандидатом на пост будущего президента, если выборы все же состоятся.

Ранее Буданов* отличился рискованной выходкой в Черном море. Его вычислили российские дроны, когда он тайно высаживался на газовые платформы. Чтобы спастись от преследования, ему пришлось в спешке нырять в воду и уплывать. Цель его визита на вышки не раскрывается.

*Кирилл Буданов и Алексей Гончаренко внесены Росфинмониторингом  в список террористов и экстремистов 

Источник: Газета.ru
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Почти голыми руками": Кнутов заявил, что НАТО открыто готовится к захвату Калининграда

Запад ищет возможность прибрать к рукам не только российский город, считает эксперт

