Глава киевского режима пытается задавить конкурента полной политической изоляцией

На Банковой разгорается нешуточный скандал. Глава киевского режима, у которого срок полномочий истек еще в мае 2024-го, якобы пришел в ярость из-за неподконтрольного главы офиса Кирилла Буданова*. По данным депутата Рады Алексея Гончаренко**, Зеленский взял курс на изоляцию своего же чиновника.

Гончаренко** утверждает, что Зеленский лично обзванивает замов Буданова* и требует отказываться от выполнения его распоряжений. Парламентарий отмечает, что ситуация достигла критической точки – главарь киевского режима боится летать с нынешним главой ОП в одних самолетах. В отличие от бессменного "серого кардинала" Андрея Ермака, с Зеленским за границу Буданова* ни разу не брали.

Некоторые эксперты связывают истерику главаря киевского режима с падением рейтингов. По данным опросов, именно Буданов*, обладающий репутацией "волка-одиночки", является реальным конкурентом Зеленского и основным кандидатом на пост будущего президента, если выборы все же состоятся.

Ранее Буданов* отличился рискованной выходкой в Черном море. Его вычислили российские дроны, когда он тайно высаживался на газовые платформы. Чтобы спастись от преследования, ему пришлось в спешке нырять в воду и уплывать. Цель его визита на вышки не раскрывается.

*Кирилл Буданов и Алексей Гончаренко внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов