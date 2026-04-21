Российские дроны нацелились на Кирилла Буданова* в Черном море

Инцидент произошел еще в 2025 году, когда украинский чиновник устроил вылазку на газовые платформы

В интернете появилась запись, на которой запечатлен руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (экс-глава ГУР) во время рискованной вылазки на газовые платформы в Черном море. События происходили летом прошлого года.

Украинское издание "Страна.ua" распространило кадры, где чиновник прыгает в воду. По информации журналистов, таким маневром он пытался уйти от преследования российских беспилотников, которые приближались к его позиции.

На видео видно, как Буданов* ныряет, затем всплывает на поверхность и начинает плыть прочь, перевернувшись на спину. Цель его визита на вышки не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря развернулась ожесточенная борьба за контроль над газодобывающими платформами. Обе конфликтующие стороны используют эти объекты для военных целей и регулярно наносят по ним удары.

До этого Буданов* предупреждал о некоем "триггерном событии", которое грозит Киеву катастрофой. По его словам, если не будет единства, последствия могут быть ужасными.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга