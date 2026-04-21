- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В интернете появилась запись, на которой запечатлен руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (экс-глава ГУР) во время рискованной вылазки на газовые платформы в Черном море. События происходили летом прошлого года.
Украинское издание "Страна.ua" распространило кадры, где чиновник прыгает в воду. По информации журналистов, таким маневром он пытался уйти от преследования российских беспилотников, которые приближались к его позиции.
На видео видно, как Буданов* ныряет, затем всплывает на поверхность и начинает плыть прочь, перевернувшись на спину. Цель его визита на вышки не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря развернулась ожесточенная борьба за контроль над газодобывающими платформами. Обе конфликтующие стороны используют эти объекты для военных целей и регулярно наносят по ним удары.
До этого Буданов* предупреждал о некоем "триггерном событии", которое грозит Киеву катастрофой. По его словам, если не будет единства, последствия могут быть ужасными.
Украинский чиновник заявил, что теперь лишен жилья
Взаимодействие между полюсами силы оставляет желать лучшего