Российские дроны нацелились на Кирилла Буданова* в Черном море

"Испугался дронов": Буданов* прыгнул в Черное море, спасаясь от российских БПЛА
Кирилл Буданов* (Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Фото: Wikimedia Commons
Инцидент произошел еще в 2025 году, когда украинский чиновник устроил вылазку на газовые платформы

В интернете появилась запись, на которой запечатлен руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (экс-глава ГУР) во время рискованной вылазки на газовые платформы в Черном море. События происходили летом прошлого года.

Украинское издание "Страна.ua" распространило кадры, где чиновник прыгает в воду. По информации журналистов, таким маневром он пытался уйти от преследования российских беспилотников, которые приближались к его позиции.

На видео видно, как Буданов* ныряет, затем всплывает на поверхность и начинает плыть прочь, перевернувшись на спину. Цель его визита на вышки не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря развернулась ожесточенная борьба за контроль над газодобывающими платформами. Обе конфликтующие стороны используют эти объекты для военных целей и регулярно наносят по ним удары.

До этого Буданов* предупреждал о некоем "триггерном событии", которое грозит Киеву катастрофой. По его словам, если не будет единства, последствия могут быть ужасными.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Источник: Газета.ru
"Привет Зеленскому": "Герань" прилетела в дом советника министра обороны Украины

Украинский чиновник заявил, что теперь лишен жилья

"Мы ненавидим": в США сделали откровенное признание об отношениях с Россией

Взаимодействие между полюсами силы оставляет желать лучшего

