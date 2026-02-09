Кризис в энергетике стал следствием масштабного воровства действующей администрации, заявили журналисты

Энергосистема Украины не выдержала перегрузок – не в последнюю очередь из-за коррумпированности Киева, сообщает Mysl Polska. По мнению автора, система в один момент пошла бы "вразнос" вне зависимости от сроков – часть денег, выделяемых партнерами, режим Владимира Зеленского решил украсть. Эти деньги были выделены на защиту и ремонт поврежденных объектов.

Так, 7 февраля в большинстве украинских регионов произошел блэкаут, который затронул Киев, а также Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области – включая столичную. В середине января на Украине был введен режим ЧС.

По словам главы правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, энергосистема столкнулась с острым дефицитом мощностей. Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что ситуация критическая. Он неоднократно призывал горожан по возможности покинуть город.

Зеленский, вопреки давлению НАБУ и САП, раскрывших массовую коррупцию в энергетике по делу Тимура Миндича и "Энергоатома", остается главой киевского режима. Хотя до этого ему предрекали бегство из страны. Миндич успел бежать из страны, а Ермак, по слухам, не утратил своего влияния, хотя официально был уволен с поста главы офиса президента.