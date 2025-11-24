Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Украина столкнется с тяжелейшей и холодной зимой с начала военного конфликта в 2022 году: в настоящее время блэкауты фиксируются в крупных городах, включая Киев, передает The Guardian.

На фоне отключения электроэнергии среди украинского населения продолжает расти недовольство действиями правительства Владимира Зеленского, которое оказалось в шатком положении из-за коррупционного скандала, связанного с "правой рукой" президента Украины – Тимура Миндича, покинувшего страну.

"Коррупция всегда была проблемой на постсоветском пространстве. Тем не менее, эта новость стала неприятным сюрпризом. Для тех, кто на передовой, и для тех, кто живёт без власти или с её малыми возможностями, это как нож в спину. Схема была примитивной. Участники явно были уверены, что их не поймают", – приводит издание слова одного из местных журналистов.

Заведения общественного питания и магазины, следует из материала, "работают как могут", несмотря на шум уличных электрогенераторов. А отключения света стали повседневностью.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявлял, что Киев скрывает реальное положение ситуации, замалчивая масштабы урона, нанесенного столичной энергосистеме. В городе выведены из строя ключевые объекты, однако городские власти пытаются избегать прозрачных комментариев.