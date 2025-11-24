Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

Еврокомиссия требует исключения любых территориальных уступок со стороны Украины, выступая также против всяческого ограничения численности личного состава ВСУ в рамках обсуждения условий мирного плана, следует из официального заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По словам еврочиновницы, "границы нельзя менять силой", а Украина, лишившись территорий, окажется уязвимой для "нападений" в будущем, что подрывает европейскую безопасность.

Фон дер Ляйен также заявила, что в договоре необходимо полностью отразить "центральную роль" Евросоюза в "обеспечении мира на Украине".

Глава ЕК добавила, что Евросоюз совместно с Украиной и Канадой проведет саммит "Международной коалиции по возвращению украинских детей" – что должно стать "главой угла мировой повестки".

Ранее Bloomberg писал о напряженных отношениях фон дер Ляйен с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом из-за украинской повестки: разногласия касались распределения полномочий внутри Евросоюза и будущего Киева. Глава ЕК заявила, что у Европы имеется "четкий план" по размещению военного контингента на землях Украины после возможного прекращения огня. Мерц в ответ объявил об отсутствии подобного плана, указав, что подобные вопросы находятся вне полномочий Еврокомиссии.