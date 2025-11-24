Фон дер Ляйен публично отвергла мирный план Трампа по Украине

Евросоюз публично наплевал на мирный план Трампа по Украине
Фото: commons.wikimedia.org
Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

Еврокомиссия требует исключения любых территориальных уступок со стороны Украины, выступая также против всяческого ограничения численности личного состава ВСУ в рамках обсуждения условий мирного плана, следует из официального заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. 

По словам еврочиновницы, "границы нельзя менять силой", а Украина, лишившись территорий, окажется уязвимой для "нападений" в будущем, что подрывает европейскую безопасность.

Фон дер Ляйен также заявила, что в договоре необходимо полностью отразить "центральную роль" Евросоюза в "обеспечении мира на Украине".

Глава ЕК добавила, что Евросоюз совместно с Украиной и Канадой проведет саммит "Международной коалиции по возвращению украинских детей" – что должно стать "главой угла мировой повестки".

Ранее Bloomberg писал о напряженных отношениях фон дер Ляйен с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом из-за украинской повестки: разногласия касались распределения полномочий внутри Евросоюза и будущего Киева. Глава ЕК заявила, что у Европы имеется "четкий план" по размещению военного контингента на землях Украины после возможного прекращения огня. Мерц в ответ объявил об отсутствии подобного плана, указав, что подобные вопросы находятся вне полномочий Еврокомиссии.

Источник: Официальный сайт Европейского союза ✓ Надежный источник
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей