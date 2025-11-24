Фон дер Ляйен публично отвергла мирный план Трампа по Украине

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Еврокомиссия требует исключения любых территориальных уступок со стороны Украины, выступая также против всяческого ограничения численности личного состава ВСУ в рамках обсуждения условий мирного плана, следует из официального заявления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По словам еврочиновницы, "границы нельзя менять силой", а Украина, лишившись территорий, окажется уязвимой для "нападений" в будущем, что подрывает европейскую безопасность.
Фон дер Ляйен также заявила, что в договоре необходимо полностью отразить "центральную роль" Евросоюза в "обеспечении мира на Украине".
Глава ЕК добавила, что Евросоюз совместно с Украиной и Канадой проведет саммит "Международной коалиции по возвращению украинских детей" – что должно стать "главой угла мировой повестки".
Ранее Bloomberg писал о напряженных отношениях фон дер Ляйен с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом из-за украинской повестки: разногласия касались распределения полномочий внутри Евросоюза и будущего Киева. Глава ЕК заявила, что у Европы имеется "четкий план" по размещению военного контингента на землях Украины после возможного прекращения огня. Мерц в ответ объявил об отсутствии подобного плана, указав, что подобные вопросы находятся вне полномочий Еврокомиссии.
Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве