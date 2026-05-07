Мошенники начали угрожать 79-летней Татьяне Васильевой

"Будешь хлеб с водой доедать": аферисты атаковали 79-летнюю Татьяну Васильеву
Татьяна Васильева. Фото: соцсети
Злоумышленники действовали очень нагло

Знаменитая советская и российская актриса Татьяна Васильева едва не попалась на уловку аферистов во время отдыха на абхазских курортах. О произошедшем рассказала ее невестка Мария.

Знаменитости пришло сообщение о якобы поступившей посылке. В тексте предлагалось перейти по ссылке, чтобы продлить срок хранения отправления. Звезда открыла страницу, которая оказалась поддельной, и после этого киберзлодеи получили доступ к ее аккаунту на портале "Госуслуги".

Затем с артисткой связались незнакомцы, представившиеся специалистами. Они пытались убедить советскую легенду назвать код из СМС, якобы для защиты данных и восстановления доступа.

Когда актриса отказалась выполнять требования, злоумышленники начали вести себя агрессивно и перешли к угрозам. В одном из сообщений ей написали: "Будешь хлеб с водой доедать".

К счастью, ситуацию удалось быстро остановить. Родные оперативно восстановила доступ к государственному порталу и заблокировали банковские карты.

К слову, недавно актриса стала жертвой ДТП.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

