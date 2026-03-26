Татьяну Васильеву сбила машина

Родные в ужасе от произошедшего

В центре Москвы произошел неприятный инцидент с народной артисткой России. Татьяна Васильева оказалась под колесами автомобиля.

По имеющимся данным, все произошло в районе Таганки, когда актриса переходила дорогу и направлялась к спортивному клубу. В какой-то момент автомобиль задел ее, причем колесо проехало по ноге. Сам водитель, как предполагает артистка, мог просто не заметить ее и покинул место происшествия.

Родные звезды – ее сын Филипп и невестка Мария – подчеркнули, что были возмущены тем, что водитель не остановился и не оказал помощи. Они вызвали на место полицию и скорую помощь, однако даже реакция отдельных сотрудников оказалась странной: прозвучали сомнения в тяжести травмы – мол, рад звезда может ходить, значит у нее ничего не сломано. Впрочем, знаменитость отличается высокой выносливостью и спокойно переносит боль.

После случившегося актриса обратилась за медицинской помощью. В травмпункте у нее выявили повреждение связок, ногу зафиксировали гипсом, однако позднее появились предположения о более серьезной травме – вплоть до перелома стопы. Несмотря на это, актриса не собирается менять свои планы и отказываться от выступлений.

