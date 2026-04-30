Киевский верховод ни в чем себе не отказывает

Известный в Ирландии и далеко за ее пределами журналист Чей Боуз резко отреагировал на высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее лидер Незалежной обвинил американского политика в том, что его позиция по сокращению военной и финансовой помощи Киеву играет на руку России. Грубые слова вызвали резонанс и привлекли внимание западных журналистов.

По мнению ирландского эксперта, подобные заявления выглядят весьма странно и слишком самонадеянно. В своей публикации он задался вопросом, зачем Зеленский так открыто действует против тех, от кого зависит поддержка Украины.

При этом Вэнс еще в середине апреля подтвердил, что последовательно выступает за прекращение финансирования украинского государства. Он подчеркивал, что вашингтонская администрация не должна продолжать вкладываться в этот конфликт и направлять туда новые ресурсы.

Кроме того, политик отмечал, что одним из ключевых решений администрации Дональда Трампа стало прекращение закупок и поставок вооружений для Киева. По его словам, именно этим шагом он гордится больше всего.

