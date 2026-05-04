В Вашингтоне недовольны поведением Киева

Действия киевского режима продолжают раздражать часть западного сообщества. Кипрский журналист Алекс Христофору пришел к выводу, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп вряд ли оставит без реакции удары украинских беспилотников по российской территории – мол, глава Штатов уже занял жесткую позицию в отношении Владимира Зеленского.

По мнению аналитика, в Вашингтоне сильно раздражены – в окружении американского лидера не видят смысла в срочных контактах с Киевом, и затянувшаяся пауза в диалоге выглядит как осознанная "месть" за неадекватное поведение Зеленского. Так эксперт объяснил то, что представители США не торопятся ехать на Украину.

Все дело в экономических последствиях атак на РФ, пояснил журналист. Он указал, что удары дронов по стратегически важной инфраструктуре оказывают влияние на нефтяные котировки, а значит, затрагивают очень широкий круг интересов.

"Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть", – уверен эксперт.

На фоне этого, как подчеркивается, перспектива мирного урегулирования "зависла". Вашингтон не готов игнорировать действия Киева, а значит, переговорный процесс оказывается под серьезным вопросом – отношения между США и Украиной заметно охлаждаются.

