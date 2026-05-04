Христофору заявил о месте Трампа Зеленскому после атаки по России

"Просто мстит": в ЕС заявили об ответе Трампа на мощную атаку по России
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
продолжение"Совсем поехавший": выходка Зеленского в Ереване вызвала бешенство в Киеве
В Вашингтоне недовольны поведением Киева

Действия киевского режима продолжают раздражать часть западного сообщества. Кипрский журналист Алекс Христофору пришел к выводу, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп вряд ли оставит без реакции удары украинских беспилотников по российской территории – мол, глава Штатов уже занял жесткую позицию в отношении Владимира Зеленского.

По мнению аналитика, в Вашингтоне сильно раздражены – в окружении американского лидера не видят смысла в срочных контактах с Киевом, и затянувшаяся пауза в диалоге выглядит как осознанная "месть" за неадекватное поведение Зеленского. Так эксперт объяснил то, что представители США не торопятся ехать на Украину.

Все дело в экономических последствиях атак на РФ, пояснил журналист. Он указал, что удары дронов по стратегически важной инфраструктуре оказывают влияние на нефтяные котировки, а значит, затрагивают очень широкий круг интересов.

"Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть", – уверен эксперт.

На фоне этого, как подчеркивается, перспектива мирного урегулирования "зависла". Вашингтон не готов игнорировать действия Киева, а значит, переговорный процесс оказывается под серьезным вопросом – отношения между США и Украиной заметно охлаждаются.

К слову, ранее высказывание Зеленского о Вэнсе ошеломило журналиста.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине

Поведение бывшего комика переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей