МИД Израиля ответил на угрозы Зеленского

Израиль жестко ответил психанувшему Зеленскому
На Земле Обетованной отвергли странную дипломатию бывшего клоуна

Израильские власти жестко отреагировали на заявления киевского верховода Владимира Зеленского о якобы поставках зерна из Донбасса. Руководитель главного внешнеполитического ведомства этой страны Гидеон Саар прокомментировал ситуацию, указав на отсутствие доказательств со стороны Незалежной.

Глава МИД подчеркнул, что израильская сторона не намерена реагировать на обвинения, которые не подкреплены фактами. Он напомнил, что Киев не представил никаких реальных данных, ограничившись лишь публикациями в соцсетях.

"Мы отвергаем дипломатию твитов. Это на нас не повлияет. Украина не представила доказательств своих утверждений. Она представила твиты", – написал он.

Министр также сообщил, что необходимые запросы уже направлены в таможенные органы, которые занимаются проверкой упомянутого судна. Он отметил, что на данный момент корабль не вошел в порт и не предоставил документы, поэтому подтвердить обвинения невозможно.

Государственный деятель также признался, что был удивлен подобной риторикой со стороны украинцев. Он напомнил, что его родная страна ранее оказывала киевскому режиму поддержку на международной арене.

Ранее глава Незалежной закатил грандиозную истерику в социальных сетях. Дошло до того, что бывший клоун заявил о готовности ввести рестрикции против израильтян из-за ситуации с судном, которое, по утверждению украинской стороны, загружено зерном из новых субъектов РФ.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
