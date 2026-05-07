Лоза раскритиковал беглую Лазареву*

Лоза жестко раскритиковал беглую Лазареву*
Юрий Лоза. Фото: АГН "Москва"
Юмористка продолжает говорить гадости о бывшей родине

Музыкант Юрий Лоза жестко высказался о заявлениях сбежавшей из страны юмористки Татьяны Лазаревой* по поводу жителей России и постсоветского пространства. Артист считает, что телеведущая делает громкие и провокационные заявления лишь ради того, чтобы снова оказаться в центре внимания.

Он отметил, что опальная артистка пытается поддерживать интерес к своей персоне за счет скандальных высказываний в интернете. И все дело в том, что других способов напомнить о себе у нее нет. В противном случае публика быстро перестанет обсуждать телеведущую и о ней просто забудут.

"Каким образом она еще может заявлять о себе? Только высказываясь в интернете", – отметил артист.

Кроме того, он раскритиковал обобщения, которые допустила беглянка в своих оскорбительных рассуждениях о "советском менталитете". Он подчеркнул, что высказываться таким образом нечестно и некрасиво.

Артистка недавно выступила с критикой жителей России и стран бывшего СССР, заявив, что проживающие там люди якобы боятся брать ответственность за собственную жизнь.

*признана иноагентом в РФ

Источник: Абзац ✓ Надежный источник

Война с Россией: в Финляндии сделали срочное заявление

Многие в Европе нагнетают обстановку

Что украинцы считают главной угрозой для страны: неожиданные результаты опроса

Незалежные четко обозначили свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей