Лоза раскритиковал беглую Лазареву*

Юмористка продолжает говорить гадости о бывшей родине

Музыкант Юрий Лоза жестко высказался о заявлениях сбежавшей из страны юмористки Татьяны Лазаревой* по поводу жителей России и постсоветского пространства. Артист считает, что телеведущая делает громкие и провокационные заявления лишь ради того, чтобы снова оказаться в центре внимания.

Он отметил, что опальная артистка пытается поддерживать интерес к своей персоне за счет скандальных высказываний в интернете. И все дело в том, что других способов напомнить о себе у нее нет. В противном случае публика быстро перестанет обсуждать телеведущую и о ней просто забудут.

"Каким образом она еще может заявлять о себе? Только высказываясь в интернете", – отметил артист.

Кроме того, он раскритиковал обобщения, которые допустила беглянка в своих оскорбительных рассуждениях о "советском менталитете". Он подчеркнул, что высказываться таким образом нечестно и некрасиво.

Артистка недавно выступила с критикой жителей России и стран бывшего СССР, заявив, что проживающие там люди якобы боятся брать ответственность за собственную жизнь.

*признана иноагентом в РФ