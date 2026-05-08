Стас Михайлов поделился секретом избавления от лишних килограммов

Звезда выглядит великолепно

Популярный российский исполнитель Стас Михайлов откровенно рассказал, как ему удалось сбросить вес. Он признался, что главный переломный момент был связан с отказом от горячительных напитков. Звезда уверен, что именно это решение стало ключевым и дало заметный результат.

Оказалось, кумир россиянок почти три года вообще не употребляет спиртное. Артист рассказал, что даже небольшие дозы в его случае приводили к перееданию – под градусом он быстро терял контроль над питанием.

Кроме того, звезда придерживается довольно строгой схемы. Он ограничивает себя одним приемом пищи в день. Часто он ест в промежутке с трех до пяти часов дня, а когда возвращается домой, старается отказаться от ужина. Перед концертами он тоже избегает еды, хотя иногда делает небольшое послабление и может позволить себе один круассан – сладкое остается его маленькой слабостью.